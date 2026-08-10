Mística Núñez durante sus primeras actividades en Miss Mundo ¡Por la séptima!

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La competencia por la corona del Miss Mundo 2026 ha comenzando oficialmente en Vietnam. Una de las más de cien candidatas es la representante venezolana, Mística Núñez, quien ha acaparado miradas en sus primeras apariciones luciendo coloridos y entallados vestidos.

Primeras actividades en la concentración

La falconiana y estudiante de Medicina de 25 años, ha compartiendo en redes sociales imágenes y videos de sus actividades, como conociendo a las delegadas de todo el mundo, en especial a las latinas, posando con Miss Brasil, Colombia, Panamá y Bolivia.

Las instalaciones del hotel de concentración han servido de escenario para capturar sus impecables looks, entre los que destaca un vibrante traje amarillo diseñado por el zuliano Nidal Nouaihed.

“El sueño apenas comienza”, es cómo Núñez describe su llegada a Vietnam, un país que visita por primera vez y con el sueño con llevarse la séptima corona mundial para Venezuela.

Bajo el cielo de Vietnam

“Bajo el cielo de Vietnam, visto los colores de mi alma y la esencia de mi tierra”, escribió en Instagram.

La delegada se ha fotografiado con Miss Brasil, Gabriela Botelho, considerada una de las contendientes más fuertes del continente americano hacia la noche final del certamen el próximo 5 de septiembre.