Mística Núñez lista para buscar la séptima de Venezuela en el Miss Mundo

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Cuando falta menos de un mes para que se celebre una nueva edición del Miss Mundo, conversamos con la venezolana Mística Núñez quien nos dio detalles de cómo ha sido su preparación camino al imponente certamen.

Asimismo, conocimos de primera mano sus planes con “Semillas de Vida”, el proyecto social con el que busca conquistar a la organización internacional.

¡Dale click y disfruta de la entrevista completa!

