Mística Núñez: La farmacéutica y estudiante de medicina que busca ganar Miss Mundo

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Blanca, alta, de cabellos negros y clásica son algunas de las cualidades que describen a la modelo Mística Núñez, la representante de Venezuela para el Miss Mundo 2026, a celebrarse en Vietnam. A sus 24 años, la joven se encuentra en medio de una ardua preparación con una meta clara de conquistar la séptima corona mundial para el país.

Firme en el voluntariado social

A través de las plataformas digitales, Núñez ha compartido con el público los avances de "Belleza con Propósito", el proyecto que llevará a la competencia de origen británico y dirigida por Julia Morley.

La iniciativa lleva por nombre “Semillas de vida: Nutrir el futuro de Falcón”, una propuesta que responde a la crisis humanitaria que afecta al estado que representó en la pasada edición del Miss Venezuela, en el que resultó ganadora.

Mística ha mostrado en imágenes su entrega por mejorar las condiciones de vida de la infancia en la región, enfocándose especialmente en la desnutrición infantil aguda, una problemática que según datos de la página oficial de Miss Mundo, ha alcanzado el 16,2% en el estado Falcón.

La soberana nacional espera que su proyecto sea uno de los más destacados del certamen, ya que el programa “Belleza con Propósito”, creado en 1972, es el corazón y la esencia de la contienda internacional.

Además de su labor humanitaria, la venezolana pule detalles en clases de pasarela, maquillaje, estilismo, baile, entrenamiento físico e inglés, este último un factor fundamental en el concurso que actualmente reina la tailandesa Opal Suchata.

Reconocida en Falcón

La contribución y el arduo trabajo de la modelo fueron reconocidos en su tierra natal con una placa de distinción por sus actividades en pro del desarrollo social.

El homenaje se llevó a cabo durante un desfile del diseñador zuliano Douglas Tapia. Allí, Mística recibió el galardón muy sonriente y agradecida por este impulso que la motiva a dar lo mejor de sí en la competencia internacional, cuya gala final está pautada para el sábado 5 de septiembre.