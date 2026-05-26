Sobrino de recordada Miss Venezuela Mundo quiere ser Míster Venezuela 2026

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Joshua Guittard es uno de los candidatos al Míster Venezuela rumbo al Míster Supranacional 2026, en Polonia. El joven carga un peso importante de belleza, al ser sobrino de la Miss Venezuela Mundo 1972, Amalia Heller.

Una gran familia

Guittard fue confirmado el viernes 22 de mayo como uno de los seis candidatos a la justa nacional, destacando por ser un cantante lírico, bailarín y políglota, según su ficha revelada por Venevisión.

Missólogos del país resaltan que el joven también es nieto de Salomón Heller, pionero en la cirugía estética en el Miss Venezuela.

Será el jueves 28 de mayo que se conocerá el nombre del gran ganador del Míster Venezuela, quien tendrá muy poco tiempo para prepararse para el certamen internacional en Europa, donde buscará la segunda bufanda para el país.

El joven ganador será dúo con la modelo y Miss Supranacional Venezuela 2025, Silvia Maestre, quien buscará para Venezuela la primera corona internacional.

Harry Levy, presidente de la organización Miss Venezuela, ha estado muy presente en el proceso de evaluación de los candidatos, con el objetivo de seleccionar al mejor representante de la belleza masculina criolla.

El grupo de los seis seleccionados lo completan:

Ronald Madriz (Modelo)

Pablo Tellez (Médico Cirujano y modelo)

Fernando Heredia (Modelo y estudiante de Comunicación Social)

Manuel Díaz (Modelo y Publicista)

Juan Carlos Da Silva (Modelo y entrenador personal)