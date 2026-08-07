Ivian Sarcos envía mensaje a Mística Núñez para la competencia de Miss Mundo

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 6 de agosto, Mística Núñez partió a Vietnam para competir por la corona de Miss Mundo 2026. La belleza de piel blanca y cabellos negros, salió de la Quinta Miss Venezuela de punta en blanco y con la esperanza de darle al país la séptima corona.

Mensaje de reina a reina

La estudiante de Medicina cuenta no solo con el apoyo de la Organización Miss Venezuela, sino también de la Miss Mundo 2011, Ivian Sarcos, quien le dejó un bonito mensaje en las redes sociales.

La morena resaltó la belleza de Mística y la esperanza de que pueda regresar al país coronada.

“Aquí estaré para ti, mi amor lindo. Bendiciones”, escribió Sarcos tras la salida de la venezolana a tierras asiáticas.

Desde la victoria de la modelo en el año 2011, Venezuela no ha logrado clasificación en el certamen dirigido por Julia Morley. Una racha que Mística buscará romper tras varios meses de preparación y su proyecto de belleza con propósito llamado “Semillas de vida”.

Mística rumbo a Vietnam

La falconiana partió envuelta en un traje blanco de pantalón y chaqueta, llevando con gran orgullo la banda de Venezuela sobre su pecho.

En la Quinta Miss Venezuela le realizaron una bonita despedida.