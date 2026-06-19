Así luce Ivian Sarcos, quince años después de haber ganado Miss Mundo 2011

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Han pasado quince años desde que Ivian Sarcos Colmenares ganó la corona de Miss Mundo 2011, en Londres, Inglaterra. Una guapa morena que le dio a Venezuela la sexta corona mundial, en una gala celebrada en el Centro de Exhibiciones Earls Court.

Antes y después de la morena

La criolla que fue Miss Amazonas en el Miss Venezuela 2010, se mantiene guapa, delgada y esbelta, acumulando en Instagram 468 mil seguidores con quienes comparte imágenes y videos de sus actividades.

Sarcos que mantuvo la mayor puntuación en casi todas las rondas de aquel Miss Mundo, compartió recientemente un cambio de look, que dejó al público impactado por lo bien que se mantiene.

Unas imágenes que dejan en evidencia por qué ganó la emblemática corona azul, siendo la última criolla en obtenerla.

Una historia de superación

La reina llamó la atención en el certamen dirigido por Julia Morley, no solo por su belleza, estatura y clase, sino también por su historia de superación.

Perdió a sus padres a temprana edad, por lo que siendo una niña ingresó a un orfanato y, tras cursar estudios religiosos, estuvo a punto de convertirse en monja.

Tiene 11 hermanos y durante su época de Miss Mundo hizo una gran conexión con la señora Morley, siendo invitada especial a su cumpleaños número 80 en Londres.