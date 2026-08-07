Mística Núñez inicia su camino hacia el Miss Mundo en Vietnam

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La Miss Venezuela Mundo, Mística Núñez, ha emprendido su viaje a Vietnam para representar al país en el Miss World 2026. Con maletas llenas de sueños, la modelo venezolana busca traerse la séptima corona.

“En mi maleta no solo llevo vestidos; llevo los sueños de todo un país, un mensaje de unión, resiliencia y esa esencia venezolana que nunca se rinde y siempre brilla con luz propia. Me llena el alma de orgullo sostener nuestra bandera tricolor en mis manos y saber que salgo a dejar el nombre de Venezuela en lo más alto”, escribió la criolla.

Para partir rumbo a tierras vietnamitas, Núñez optó por un traje blanco con detalles en bordes negros y un estilismo que realzaba sus facciones. Por su parte, antes de emprender su camino al aeropuerto, la Organización Miss Venezuela realizó una despedida privada con música criolla y un compartir con personas allegadas.

“Con el corazón arrugadito por lo que pasó hace poco, pero con la convicción de que Venezuela va a tener una alegría muy pronto porque lo vamos a hacer bien en el Miss Mundo”, dijo la venezolana a un grupo de jovencitas que formaban parte de su despedida.

Miss World 2026 en Vietnam

El certamen de Miss Mundo se celebra por primera vez en Vietnam, abarcando las provincias de Quang Ninh, Hai Phong y Khanh Hoa. Su 73.ª edición se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre.

El 8 de agosto se realizará una bienvenida con todas las delegadas de todas las naciones para iniciar con las actividades programadas a lo largo de casi un mes.

Venezuela, junto a la India, son los países con más títulos ganados en el concurso de belleza liderado por Julia Morley: