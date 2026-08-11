Venezuela y Colombia unidas en Miss Mundo 2026, tras los devastadores terremotos

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En los últimos meses, Venezuela y Colombia han sufrido fuertes terremotos que han dejado fallecidos, heridos, damnificados y lugares destruidos. Los países vecinos han demostrado su solidaridad, un apoyo que trascendió fronteras y llegó hasta la concentración de Miss Mundo 2026, celebrado en Vietnam.

Reinas unidas por la causa

Mística Núñez y Andrea Romero se unieron en un fuerte abrazo en plena concentración, un gesto que demostró la unión, fuerza y apoyo de ambos países muy afectados por los terremotos.

En el clip posteado en redes sociales, se aprecia a Mística de 24 años brindándole un fuerte abrazo y consuelo a su compañera colombiana por el terremoto de 7,4 que sacudió a ese país la mañana del lunes 10 de agosto del 2026.

La estudiante de Medicina, que estuvo muy activa ayudando a los afectados por los terremotos en Venezuela el 24 de junio, le ofreció esa mano y palabras a la delegada del vecino país, quien estaba profundamente conmocionada por la situación de su tierra y estar lejos de su familia.

El video entre ambas reinas fue capturado por Miss Brasil, Gabriela Botelho, una de las grandes favoritas a la corona por el continente de América.

Un llamado a la solidaridad

Mística que busca la séptima corona para el país, también dejó colgada una fotografía para apoyar un campamente en Colombia que ayuda a las personas más necesitadas en estos momentos tan difíciles.

“Ellos con nosotros y nosotros con ellos. Fuerza Colombia”, dice el escrito posteado por la falconiana nacida el 23 de abril de 2001.