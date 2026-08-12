Miss International Venezuela, Valeria Di Martino, continúa su proyecto social en la Alta Guajira

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En un paso firme hacia la sostenibilidad y el bienestar social, Valeria Di Martino, Miss International Venezuela, viajó nuevamente a la Alta Guajira para darle continuidad a su proyecto FundaVida: El Latir de Akuwa'ipaa.

Durante esta visita, nuestra soberana concretó la primera entrega oficial de mobiliario escolar sustentable, destinada a transformar de manera directa la experiencia académica de decenas de niños en la Escuela José Leonardo Fernández Jayaliyuu.

Valeria Di Martino comprometida con su labor social

La donación estuvo conformada por un total de 58 mesas, 54 sillas y 6 pupitres, elaborados integralmente a partir de plástico reciclado y procesado. Gracias a este esfuerzo, se logró equipar por completo tres "ecoaulas", brindando a los estudiantes un espacio digno, cómodo y apto para su desarrollo integral.

Este logro refuerza el compromiso de Valeria de unir la salud, la infraestructura y la ecología en beneficio de las comunidades más vulnerables.

Esta iniciativa se alinea de forma directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), demostrando que la educación de calidad y el cuidado del medio ambiente pueden avanzar de la mano.

La valiosa labor y el empeño constante de Valeria Di Martino no solo impactan positivamente la infraestructura del colegio, sino que siembran un mensaje de esperanza y conciencia ambiental en toda la región.

Valeria Di Martino conquistará Japón

Di Martino fue coronada como Miss International Venezuela 2025 el 12 de noviembre de 2025, durante la gala celebrada en los estudios de Venevisión.

La representante del Zulia, entonces de 20 años y estudiante de Medicina, se convirtió en una de las tres reinas internacionales de aquella edición y asumió la responsabilidad de representar a Venezuela en el Miss International 2026, que se celebrará en Japón.

Desde su coronación, Di Martino ha mantenido una agenda vinculada al compromiso social y a la proyección de su estado.

En abril de 2026 recibió el reconocimiento como “Miss Zuliana Impacto del Año” durante la Expo Salud 2026, distinción que puso en valor su trabajo y su vinculación con iniciativas relacionadas con la salud.

Además, continúa preparándose para asumir el reto internacional, mientras combina sus compromisos como reina de belleza con sus estudios de Medicina.