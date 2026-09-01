Jay Wheeler presenta a Aiunii como “Miss Venezuela” y la pequeña conquista las redes

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Jay Wheeler volvió a derretir las redes sociales con un momento protagonizado por su hija Aiunii, a quien grabó luciendo una corona, caminando con toda la seguridad frente a la cámara y recibiendo, nada más y nada menos, el título de “Miss Venezuela”.

La ocurrencia del artista revolucionó las plataformas, especialmente por el vínculo venezolano que Aiunii lleva en la sangre gracias a su madre, la cantante Zhamira Zambrano.

Aiunii, la pequeña reina de Jay Wheeler

Aunque todavía es muy pequeña, Aiunii se ha convertido progresivamente en una de las protagonistas de las publicaciones familiares de Jay Wheeler y Zhamira Zambrano. Sus ocurrencias, gestos y apariciones junto a sus padres han generado una comunidad de seguidores que permanece pendiente de cada nuevo video.

La exposición de la niña, sin embargo, no siempre fue así. Tras su nacimiento, ocurrido el 4 de septiembre de 2024, sus padres optaron por proteger su identidad y durante meses evitaron mostrar su rostro públicamente. En octubre de 2025, los cantantes finalmente decidieron presentarla en redes sociales.

Desde entonces, Aiunii ha ganado protagonismo. En 2026 incluso ha acompañado a su madre sobre los escenarios. Durante un concierto de Zhamira en Costa Rica, la pequeña apareció con un traje típico costarricense y compartió un breve momento con ella mientras interpretaba “Bienvenida”, la canción que la venezolana escribió especialmente para su hija.

¿Por qué Jay Wheeler la llamó “Miss Venezuela”?

El gesto del intérprete de “La curiosidad” tiene un componente familiar evidente. Aiunii es puertorriqueña por parte de padre y venezolana por parte de madre, ya que Zhamira Zambrano nació en Venezuela y ha construido su carrera artística llevando sus raíces consigo.

Por eso, la escena de la pequeña con corona y dando sus primeros pasos como modelo fue interpretada por Wheeler como una referencia directa al país de su esposa: “Miss Venezuela”. La publicación despertó comentarios de seguidores que celebraron la mezcla de ambas culturas y comenzaron a imaginar a Aiunii como una futura reina de belleza.

El vínculo con Venezuela también está presente en su propia historia familiar. Jay Wheeler y Zhamira anunciaron el nacimiento de Aiunii en septiembre de 2024 y explicaron que escogieron ese nombre, de origen árabe, porque significa “mis ojos”. La elección también está relacionada con las raíces árabes de la familia de Zhamira.