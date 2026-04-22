Acribillan a Jay Wheeler por prohibirle a su esposa venezolana tener amigos

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Una polémica en torno a la relación de Jay Wheeler y su esposa venezolana Zhamira ha desatado debates en redes sociales tras viralizarse un video donde el cantante boricua confiesa que le tiene prohibido tener amigos hombres.

Acostumbrado a realizar live en sus plataformas digitales para compartir con su comunidad, el intérprete de “De Lejitos” se sinceró sobre los parámetros que le impuso a la criolla antes de comenzar el romance.

Sin filtro, Wheeler afirmó: “Yo le dije ¿cuántos amigos hombres tu tienes?... esos son los únicos amigos hombres que vas a tener si quieres estar conmigo”.

De acuerdo a palabras del artista, solo tenía aprobado su círculo cercano de amigos hombres, pues un nuevo vínculo suponía que esta persona tendría segundas intenciones con ella.

Jay Wheeler acusado de controlador

Como era de esperarse los internautas no tardaron en reaccionar al fragmento con duras críticas a su dinámica matrimonial, además de condenar al reggaetonero y tildarlo de “controlador”.

“Que terrible que tu pareja te prohíba eso”, “Si él duda de la honestidad de su mujer porque él es así”, “Si él es un inseguro y ella acepta sus inseguridades ya es cosa de él”, “Me parece que es un hombre controlador”, son algunas de las opiniones en línea.

La noticia llegó hasta el programa “Hoy Día” de Telemundo, donde los presentadores no estuvieron de acuerdo con su postura.

Una relación fortalecida

Jay Wheeler y la cantante venezolana Zhamira Zambrano iniciaron su relación en 2020, y dos años más tarde llegaron al altar para formalizar su relación. La llegada de su primera hija Aiunii hizo crecer la familia y llenó de dicha su amor.

Los artistas han colaborado en temas como “Extrañándote”, "Dicelo" y "Otra Vez". Ambos suelen ser abiertos con su matrimonio en rede sociales.