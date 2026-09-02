Modelo venezolana revela que fue “rebotada” del Miss Venezuela

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La temporada de la belleza venezolana apenas comienza y ya está dando de qué hablar. La modelo venezolana, Esmeralda Bravo, decidió responder directamente a la pregunta de uno de sus seguidores sobre su ausencia en el inicio de la temporada del Miss Venezuela.

Tras no haber sido vista en la Evaluación Presencial Integral (EPI) del Miss Venezuela, Bravo confirmó que no estuvo allí porque, según contó, le negaron la posibilidad de participar en el certamen.

La joven, conocida en redes sociales por su contenido relacionado con modelaje, estilo de vida y belleza, no utilizó demasiados rodeos para explicar lo sucedido. Por el contrario, habló con el particular sentido del humor que la caracteriza.

“Me rebotaron del Miss Venezuela”

Ante la pregunta de por qué no había asistido a la evaluación, Bravo respondió de manera contundente: “Porque así como las pijamadas en mi casa me dijeron: ‘no vas, tú no vas’”.

La venezolana posteriormente explicó que incluso los tacones no fueron suficientes para alcanzar la estatura que, según su relato, necesitaba para poder competir en el concurso.

“Me rebotaron del Miss Venezuela. Bueno, Gloria a Dios, Dios me dio otras habilidades, inteligencia pero tamaño no”, expresó entre risas, tomándose con humor una situación que, para muchas aspirantes, podría representar una importante decepción.

Esmeralda apuesta por una belleza sin medidas

Lejos de quedarse en la frustración por no haber podido participar, Bravo aprovechó la conversación para lanzar una reflexión sobre los estándares de belleza.

“Vine en mi versión pequeñita, Polly Pocket”, comentó, antes de cuestionar la necesidad de medir la belleza femenina bajo parámetros específicos.

Para la creadora de contenido, las redes sociales han demostrado que las mujeres hermosas pueden tener diferentes cuerpos, características, colores y estilos. Desde su perspectiva, la belleza no debería estar limitada a una talla, una estatura o determinadas proporciones.

Su mensaje también estuvo acompañado de una dosis de orgullo personal. La venezolana dejó entrever que, aunque el Miss Venezuela no le abrió las puertas, eso no determina su valor ni sus capacidades.

Con la seguridad que mostró durante sus declaraciones, Bravo cerró el tema con una frase que sus seguidores recibieron con entusiasmo: “El Miss Venezuela se perdió de esta rostra”.

¿Quién es Esmeralda Bravo?

Esmeralda Bravo es una modelo y creadora de contenido venezolana que ha construido presencia en plataformas digitales alrededor del mundo de la moda, la imagen y el entretenimiento. Su perfil también aparece asociado al modelaje en rankings de influencers de Venezuela.

A través de sus redes sociales ha conseguido conectar con una comunidad interesada en conocer tanto sus proyectos profesionales como distintos aspectos de su vida y personalidad.

Además, en su perfil de Instagram también informa que es economista y amante de las inversiones, por lo que cuenta con una serie de negocios que han impulsado aún más su imagen en el mundo de los negocios.