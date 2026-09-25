Yuri desprecia el talento de Danna y Belinda en "Mentiras: All Stars"

Una polémica sacude a los medios y redes sociales, tras la fuerte opinión de la cantante Yuri sobre el trabajo de Danna y Belinda en la exitosa pieza teatral “Mentiras: All Stars”, que se realiza en la ciudad de México.

Comentario de Yuri

La intérprete de la exitosa canción “Detrás de mi ventana”, habló sin filtros del trabajo de las dos cantantes en la obra, aseguran que ninguna puede cantar e interpretar como ella.

“Fíjense lo que está pasando con esta obra de Mentiras, con Dana Pola de Belinda y todas estas chavas jóvenes. Cantan las canciones ochenteras. ¿Lo hacen bien o mal? Claro que lo hacen bien, lo hacen bonito, pero nunca van a cantar como yo”, dijo la artista.

La opinión de la conocida como “La Güera” despertando una ola de opiniones por despreciar el trabajo y talento de ambas estrellas, en una obra en la que se le rinde homenaje a Yuri, no solo con un personaje sino también con sus canciones.

Los temas musicales a la trayectoria de Yuri forman parte central del repertorio ochentero como “De qué vale fingir”, “Amiga Mía”, “Cuando baja la marea”, “Es ella más que yo” “Hombres al borde de un ataque de celos”, entre otras.

Éxito de la obra

Las declaraciones de la compositora se dan luego del primer show realizado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde fue un completo éxito de taquilla.

Danna recibió halagos por su fuerza vocal, entre ellas, de la cantante Lupita D'Alessio, que la felicitó por interpretar con tan energía y entrega su tema “Acaríciame”.