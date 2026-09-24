Amanda Dudamel comparte los momentos especiales de su despedida de soltera en Ibiza

Después de comprometerse con el empresario Daniel Roa en enero de 2025, Amanda Dudamel trasladó su despedida de soltera a Ibiza, un indicativo de que la boda eclesiástica se celebrará en los próximos meses.

Junto a su círculo cercano de amigas, la Miss Venezuela 2021 viajó a los paradisíacos lugares del mar Mediterráneo para disfrutar de sus zonas turísticas con actividades que ha mostrado en sus plataformas digitales. Entre playas, looks espectaculares, amaneceres, yoga, risas y momentos inolvidables, Amanda comparte cada día de su camino al altar.

La reina de belleza ha llamado a este capítulo en su proceso “La Despedida”, un momento para compartir con las mujeres más cercanas a su vida y dar por finalizada su “soltería” para convertirse en la “señora de Roa”.

La civil de Amanda y Daniel

En agosto de 2025, Amanda Dudamel y Daniel Roa unieron sus vidas por lo civil en una celebración íntima en compañía de sus seres queridos. Las imágenes fueron reveladas por ella en su perfil de Instagram, donde recibió una lluvia de felicitaciones.

Por su parte, el 19 de enero los esposos revelaron al mundo su compromiso con imágenes del hermoso anillo de compromiso. La propuesta llegó en la intimidad durante su estadía en Mérida, de donde son oriundos.

En una entrevista ofrecida a Meridiano, la diseñadora de modas habló de su felicidad por unirse en matrimonio con el joven, quien la acompañó en cada proceso del Miss Venezuela y Miss Universo 2022.

“Desde el momento en que hicimos oficial el compromiso, comencé a darle forma a la idea que tengo en mi cabeza del vestido. ¿Cómo hacer solamente un vestido? Quiero que ese momento sea de alianza con las personas que estuvieron durante toda mi etapa del Miss Venezuela. Nidal ha sido muy especial para mí, y con Robin Morales ya estamos en conversaciones”, comentó.