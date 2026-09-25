Venezuela vence a Perú en el “Mundial de Comidas” con el Pabellón Criollo

Tras avanzar en cada etapa de las votaciones, Venezuela se lleva el “Mundial de Comidas” con el pabellón criollo al vencer a Perú con su famoso ceviche. La contienda logró acumular más de 6 millones de votos entre los dos países sudamericanos.

El pasado 21 de agosto, el streamer español Ibai Llanos organizó el “Mundial de Comidas” con la participación de 16 países representados por su plato típico. Cada semana, una nación se enfrentaba a otra para continuar en la competencia.

Venezuela dejó atrás a países como Colombia, Ecuador, El Salvador y, por supuesto, al campeón anterior, Perú.

A lo largo de un mes, las personas votaron por su favorito, logrando otra final entre Venezuela y Perú, dos países que habían llegado hasta lo último en el “Mundial de Desayunos”.

El pabellón criollo se respeta

Después de una semana de votaciones a través de plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, Venezuela se alzó con 3.241.000 votos frente a Perú, que logró 2.881.000.

Resultados totales

Venezuela - 3.241.000

TikTok: 1,8 millones

Instagram: 1,4 millones

YouTube: 37 mil

Perú - 2.881.000

TikTok: 1,7 millones

Instagram: 1 millón

YouTube: 85 mil

La promesa de Ibai Llanos

El ganador se lleva un trofeo y la promesa de Ibai de visitar el país. Durante el “Mundial de Desayunos” celebrado en 2025, el streamer español fue hasta Perú para dejar el premio y comer el platillo vencedor, así como conocer la nación.