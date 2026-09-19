Venezuela vuelve a una final contra Perú y va por la revancha en el Mundial de Comidas

Venezuela vuelve a estar a un paso de quedarse con el título en el Mundial de Comidas de Ibai Llanos, pero para conseguirlo tendrá que enfrentarse nuevamente a un rival conocido: Perú.

El país aseguró su boleto a la gran final después de arrasar en las semifinales contra Ecuador. La votación, realizada a través de las redes sociales del reconocido creador de contenido español, dejó a Venezuela como el país con mayor cantidad de apoyos en esta fase.

Venezuela arrasó en las semifinales

La clasificación venezolana llegó con 2.308.000 votos, una cifra que le permitió superar ampliamente a Ecuador, que terminó con 1.511.000.

Del otro lado del cuadro, Perú consiguió su pase a la final tras imponerse a Argentina. El país peruano reunió 1.900.000 votos, mientras que los argentinos alcanzaron 1.184.000.

Con estos resultados, Venezuela no solo consiguió avanzar, sino que terminó registrando la votación más alta entre los cuatro países que llegaron a las semifinales.

Otra vez Venezuela contra Perú

El desenlace tiene un ingrediente adicional y es que el enfrentamiento se repite. Venezuela y Perú ya protagonizaron una final en el anterior Mundial de Desayunos, también organizado por Ibai Llanos. En aquella oportunidad, la votación terminó favoreciendo a Perú después de una definición bastante ajustada.

Ahora la historia vuelve a poner a ambos países frente a frente, esta vez por el título del Mundial de Comidas. “Se repite la final, se repite la historia: Perú contra Venezuela”, anunció Ibai Llanos al presentar los resultados de las semifinales.

Por ahora, Ibai Llanos adelantó que la definición llegará “muy pronto” y que habrá sorpresas durante la final. El ganador será determinado nuevamente por los votos de los usuarios.