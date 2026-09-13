¡Venezolanos, a votar! El pabellón criollo se juega la semifinal del Mundial de Comidas contra Ecuador

El pabellón criollo vuelve a necesitar el respaldo de los venezolanos. Las semifinales del Mundial de Comidas de Ibai Llanos ya están en marcha y Venezuela se enfrenta a Ecuador en un duelo gastronómico que definirá al primer finalista de la competencia.

Después de superar dos rondas y dejar en el camino a El Salvador y Colombia, el plato venezolano se encuentra entre las cuatro preparaciones que todavía sueñan con conquistar el torneo digital.

Ahora, el reto es el encebollado ecuatoriano, una propuesta que también llega con una importante cantidad de votos a su favor.

El pabellón criollo busca otro triunfo

Venezuela llega a esta semifinal con una campaña que ha ido ganando fuerza en cada ronda. En octavos, el pabellón criollo consiguió superar a El Salvador, mientras que en cuartos protagonizó uno de los resultados más contundentes de la competencia al imponerse a la bandeja paisa de Colombia.

El plato venezolano alcanzó 2.639.000 votos frente a los aproximadamente 1,1 millones obtenidos por la preparación colombiana.

El pabellón representa una combinación que difícilmente pasa desapercibida, ya que contiene: arroz blanco, carne mechada, caraotas negras y plátano frito. Con esos sabores como bandera, Venezuela ahora necesita repetir la movilización de las rondas anteriores para meterse en la gran final.

Del otro lado estará Ecuador, que consiguió su boleto a semifinales gracias al encebollado. El plato ecuatoriano superó al pique macho de Bolivia con 1.402.000 votos y se convirtió en uno de los cuatro sobrevivientes del torneo.

El encebollado se prepara tradicionalmente con pescado, caldo concentrado, yuca y cebolla, y suele acompañarse con chifles. Ahora tendrá que medirse con el pabellón criollo por un lugar en la final.

La otra semifinal enfrentará a Perú y Argentina, por lo que Venezuela tiene ante sí la posibilidad de asegurar su presencia en el último duelo de la competencia.

¿Cómo votar por Venezuela en el Mundial de Comidas?

Para apoyar al pabellón criollo, los seguidores deben ingresar a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en las plataformas donde se desarrolla la votación y seleccionar la opción venezolana. El respaldo en cada red puede ser determinante para aumentar el número de votos de Venezuela.

Los pasos son sencillos:

Entra al perfil oficial de Ibai Llanos en TikTok, Instagram y YouTube y busca la publicación correspondiente a la semifinal Venezuela vs. Ecuador.

y busca la publicación correspondiente a la semifinal En cada plataforma, selecciona la opción de Venezuela para sumar tu apoyo al pabellón criollo.

La dinámica del torneo se basa precisamente en la participación de las comunidades de cada país a través de las redes sociales de Ibai.

Venezuela ya sabe lo que es quedarse a las puertas del título

Esta nueva batalla gastronómica también revive el recuerdo del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos de 2025, cuando Venezuela llegó hasta la gran final con la arepa y se enfrentó a Perú.

El desenlace fue particularmente cerrado. El pan con chicharrón peruano terminó coronándose con 12,8 millones de votos, mientras que la arepa venezolana alcanzó 12,6 millones, una diferencia de apenas unos 200.000 apoyos.