¡Venezuela sigue en carrera! El pabellón se mete en semifinales del Mundial de Comidas

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Venezuela vuelve a celebrar en grande gracias a uno de sus platos más emblemáticos. El pabellón criollo avanzó a las semifinales del Mundial de Comidas organizado por el streamer español Ibai Llanos, luego de protagonizar una intensa votación contra la bandeja paisa de Colombia.

La contienda terminó con una ventaja contundente para el plato venezolano que obtuvo 2.639.000 votos frente a 1.087.000 conseguidos por Colombia.

El pabellón criollo vuelve a sacar la cara por Venezuela

La participación venezolana ha despertado un enorme entusiasmo entre los usuarios, especialmente después de que el pabellón criollo superara previamente a las pupusas de El Salvador.

En aquella primera ronda, el plato nacional venezolano también consiguió imponerse en una votación que reunió millones de preferencias.

Ahora, el duelo contra Colombia elevó todavía más la expectativa. El enfrentamiento puso frente a frente dos preparaciones profundamente arraigadas en la identidad gastronómica de sus respectivos países como el pabellón criollo venezolano y la bandeja paisa colombiana.

El resultado terminó inclinándose ampliamente hacia Venezuela, que consiguió sumar 1.680.000 votos en TikTok, 923.000 en Instagram y 36.000 en YouTube, para alcanzar los 2.639.000 votos que le dieron el pase a la siguiente fase.

Ibai Llanos lanzó el Mundial de Comidas como una continuación del fenómeno que provocó en 2025 con su Mundial de Desayunos, utilizando las redes sociales como escenario para enfrentar platos típicos de distintos países.

Venezuela se enfrentará a Ecuador en semifinales

Con Colombia fuera de competencia, el próximo reto para Venezuela será Ecuador, que participa con el encebollado, uno de los platos más representativos de la gastronomía ecuatoriana.

La expectativa ya comenzó a crecer entre los venezolanos, quienes han utilizado las redes sociales para celebrar el triunfo y pedir nuevamente apoyo para el pabellón criollo.

La particularidad de este torneo es que la votación digital no solo ha movilizado a los ciudadanos de los países participantes, sino también a usuarios de otras partes del mundo que se suman a la disputa gastronómica.

Hasta ahora no se ha confirmado públicamente la fecha de la gran final, por lo que Venezuela deberá esperar el desarrollo de la semifinal para conocer si consigue colocar al pabellón criollo en la última batalla por el título.

Este nuevo torneo llega después del histórico desempeño de Venezuela en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos de 2025.

En aquella competencia, la arepa reina pepiada avanzó hasta la gran final, donde se enfrentó al pan con chicharrón de Perú. Venezuela obtuvo 12,6 millones de votos, pero quedó en segundo lugar frente a los 12,8 millones del plato peruano.