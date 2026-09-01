¡Venezuela avanza! El pabellón criollo continúa en el Mundial de Comidas de Ibai: Próximo rival

Suscríbete a nuestros canales

El pabellón criollo volvió a poner a Venezuela en el centro de una batalla gastronómica que se juega a millones de votos en internet. El plato típico venezolano superó a las pupusas de El Salvador en los octavos de final del Mundial de Comidas organizado por el streamer español Ibai Llanos y consiguió su boleto entre los ocho países que siguen en competencia.

El pabellón criollo derrotó a las pupusas

Venezuela llegó a los octavos de final con uno de sus platos más representativos como el pabellón criollo, presentado con carne mechada, caraotas negras, arroz blanco y plátano frito, acompañado de una Malta.

Al otro lado estaba El Salvador con sus tradicionales pupusas, en un enfrentamiento que se convirtió en uno de los duelos más comentados en las redes sociales. La comunidad venezolana y la salvadoreña se volcaron a Instagram, TikTok y otras plataformas para defender sus respectivos platos.

Finalmente, el pabellón criollo consiguió alrededor de 2,7 millones de votos, mientras que las pupusas alcanzaron aproximadamente 2,036 millones. Con esa diferencia, Venezuela aseguró su clasificación a los cuartos de final.

La victoria también tuvo un ingrediente adicional y es que, durante la contienda, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se sumó al intercambio en redes con un mensaje en el que manifestó su cariño por Venezuela, aunque pidió apoyar a las pupusas. El resultado, sin embargo, terminó favoreciendo al plato venezolano.

¿Quién será el próximo rival?

El camino no será sencillo. Tras superar los octavos, Venezuela se enfrentará ahora a Colombia en los cuartos de final. El cuadro de los ocho clasificados quedó conformado además por Argentina, Uruguay, Perú, Guatemala, Ecuador, Bolivia y Colombia. Los otros cruces serán Perú contra Guatemala, Ecuador frente a Bolivia y Uruguay ante Argentina.

La nueva ronda comenzará durante esta semana y, al igual que ocurrió en las fases anteriores, será el público quien tenga la última palabra mediante las votaciones en las redes de Ibai.

¿Cómo votar por Venezuela?

Para apoyar al pabellón criollo, los usuarios deben acudir a las cuentas oficiales y verificadas de Ibai Llanos cuando se habilite la publicación correspondiente al duelo Venezuela-Colombia. El sistema utilizado en las rondas anteriores permitió votar mediante las interacciones habilitadas por el creador en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

La recomendación es verificar que la publicación pertenezca realmente a Ibai y participar únicamente en la dinámica oficial de la nueva ronda. No cuentan las encuestas o publicaciones creadas por terceros.

Después de una clasificación que superó los 2,7 millones de votos, Venezuela vuelve a tener la oportunidad de hacer historia. Esta vez, el pabellón criollo tendrá que enfrentarse a la gastronomía colombiana y necesitará nuevamente el respaldo masivo de los venezolanos dentro y fuera del país.

La clasificación tiene un significado especial porque Venezuela llega a esta etapa con el antecedente de haber sido subcampeona del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos en 2025.

En aquella competencia, la representación venezolana fue la arepa reina pepiada, mientras que Perú participó con el pan con chicharrón. Ambos países protagonizaron una final extremadamente cerrada que terminó con Perú en el primer lugar.

El resultado final fue de 12,8 millones de votos para Perú frente a 12,6 millones para Venezuela, una diferencia de apenas 200.000 votos.