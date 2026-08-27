Venezuela busca llevarse el Mundial de Comidas: ¿Cómo votar por el Pabellón Criollo?

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El pasado 21 de agosto dio inicio el Mundial de Comidas promovido por el streamer español Ibai Llanos a través de sus redes sociales, donde 16 naciones compiten en votos para avanzar a las siguientes rondas. Por supuesto, Venezuela está en la competencia con el pabellón criollo.

Para los octavos de final, Venezuela se enfrenta a El Salvador con su plato típico, compuesto por carne mechada, caraotas negras, arroz blanco y plátano frito, acompañado de una malta.

Por su parte, el país centroamericano presenta las pupusas, un platillo esencial en su gastronomía que se caracteriza por ser tortillas hechas de maíz o arroz, rellenas de queso y chicharrón, acompañadas con curtido, salsa de tomate y horchata.

¿Cómo votar por el Pabellón Criollo?

Quienes deseen apoyar el plato típico venezolano deben acudir a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en Instagram y TikTok, donde podrán hacer clic en la encuesta.

En ambas plataformas se acumulan poco más de 2,3 millones de votos, divididos en:

TikTok (1,5 millones):

Venezuela: 44 %

El Salvador: 56 %

Instagram (847 mil):

Venezuela: 65 %

El Salvador: 35 %

Los países en competencia son los siguientes: España, Argentina, Perú, Honduras, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Cuba, El Salvador y Venezuela.

Mundial de Desayunos 2025

En la edición pasada, Venezuela y Perú llegaron a la final del Mundial de Desayunos. El país compitió con la arepa reina pepiada, mientras que su oponente ganó el concurso con el pan con chicharrón.

El plato peruano recibió un total de 12 800 000 votos en todas las redes sociales, mientras que el de Venezuela acumuló 12 600 000 votos.