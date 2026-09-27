Kim Kardashian y Lewis Hamilton se dan apasionado beso en París

La relación de la socialité estadounidense Kim Kardashian con Lewis Hamilton está más fuerte que nunca. Así lo mostró ella en una publicación de Instagram, en la que compartió la escapada que se dieron a París, Francia, para estar más acaramelados que nunca.

Amor en Francia

La modelo y empresaria de 45 años posteó una fotografía que llamó la atención del público, al pasear llena de amor por el imponente Río Sena junto a su amado, a quien le plasmó un enorme beso.

Kim compartió el momento como una muestra de amor en la relación que felizmente lleva con el británico, que la ha acompañado en diversos viajes por Japón y California.

Para el mágico y romántico momento, la madre de cuatro hijos optó por llevar un ajustado vestido en color dorado.

El viaje a Francia no solo fue para que Kardashian pasara momentos románticos con su pareja, sino también para disfrutar de la residencia que se encuentra realizando la estrella canadiense Céline Dion.

Un viaje para dos

En las fotografías no aparecen los hijos de Kim ni tampoco su numeroso clan familiar, lo que muestra que fue un viaje íntimo para ambos, y así seguir coleccionando momentos que sigan fortaleciendo la relación.

La socialité y el piloto de la Fórmula 1 hicieron pública su relación en Instagram en junio de 2026, tras meses de rumores y especulaciones.