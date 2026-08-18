Las románticas vacaciones de Kim Kardashian y Lewis Hamilton junto a su familia

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Kim Kardashian y Lewis Hamilton reafirman su amor a los cuatro vientos en una escapada veraniega a Hawái en compañía de todo su círculo familiar. La pareja, que ha acaparado los titulares de la prensa con su romance de seis meses, no deja de sorprender a sus seguidores.

El siete veces campeón de la Fórmula 1 demostró lo bien integrado que está en la familia Kardashian; en cada plan de sus miembros no puede faltar su presencia, lo que le sirve de vacaciones en medio de su descanso de los motores.

Escapada de ensueño

Con una recopilación de veinte fotos, la empresaria y socialité presumió sus días de ensueño en compañía de sus seres queridos, en especial de sus hijos Saint, Chicago y Psalm, quienes fueron retratados, pero también del cariño y amor que solo Hamilton le puede dar.

Las postales adornaron su perfil de Instagram con la siguiente descripción:

“En algún lugar más allá del arcoíris”. En una de las imágenes principales de los tórtolos, el piloto cubría con sus brazos a la estrella de televisión.

También se los observa en un paseo a la orilla de la playa durante un atardecer que los arropaba, ofreciendo un toque de romanticismo al momento.

Esta no es la primera vez que Lewis Hamilton se une a las vacaciones de la familia de Kim Kardashian.