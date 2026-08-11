Kim Kardashian: Hombre fue detenido tras robo frustrado en la mansión de la modelo

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El domingo 9 de agosto se registró la presencia de un hombre en la mansión de la modelo, socialité y empresaria estadounidense, Kim Kardashian. De acuerdo con los reportes policiales, el sujeto intentó llevarse objetos de valor, cuando fue interceptado por las autoridades del condado de Los Ángeles.

Intento de robo en Hidden Hills

El frustrado robo se realizó en la mansión de Kim ubicada en Hidden Hills, California, valorada en nada más y nada menos que 60 millones de dólares. El hombre fue detenido subiendo los objetos a un carro.

Aseguran que trabajadores de la mansión fueron quienes se dieron de cuenta de la presencia del sujeto, realizando la alerta. La socialité de 45 años, no se encontraba en el inmueble, ya que permanece en proceso de remodelación.

Aunque no se conoce la identidad del hombre, se encuentra bajo arresto y esperando la sentencia de las autoridades, quienes realizan una investigación profunda para determinar todo lo referente a su entrada a la mansión de Hidden Hills.

La propiedad posee un alto valor económico y sentimental para la empresaria y madre de cuatro hijos, teniéndola tras su divorcio con el rapero Kanye West.

Por ahora, Kardashian no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente.

Otros antecedentes

En el año 2016 la modelo vivió uno de los momentos más fuertes de su vida cuando fue asaltada en un viaje que realizó a París, Francia.

Unos hombres encapuchados y armados irrumpieron en el apartamento donde se estaba hospedando y la retuvieron, llevándose objetos de valor.

Un robo que Kardashian con el tiempo ha mencionado como uno de los más traumáticos y duros de toda su vida.