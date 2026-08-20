Kim Kardashian causa impacto por llevar ajustado bikini negro

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Un gran momento de amor y unión se encuentra viviendo la modelo, empresaria y socialité estadounidense Kim Kardashian. Y es que, ya sus hijos con el cantante Kanye West comparten con su nueva pareja, el piloto británico Lewis Hamilton.

Imágenes en bikini

A través de su perfil de Instagram, Kardashian posteó un carrusel de imágenes pasando momentos de diversión con sus hijos, aprovechando la belleza de las playas en Hawái para posar con un ajustado bikini.

El bañador entalló a la perfección la silueta de reloj de arena que se gasta la modelo de 45 años, en especial su busto.

La belleza posó frente al espejo mostrando cómo acompañó el bañador con cadenas doradas cayendo y una pañoleta negra, que la hizo ver sensacional.

“Aloha”, fue el mensaje con el cual Kim acompañó la publicación que tiene hasta el momento 2,9 millones de me gusta y 13 mil comentarios llenos de halagos.