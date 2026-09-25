Exfutbolista del Liverpool confiesa que abusado sexualmente a sus 32 años

El exfutbolista de Liverpool, Newcastle e Inglaterra, Andy Carroll, decidió contar públicamente uno de los episodios más dolorosos de su vida y en su recién estrenado libro “Owning It” reveló que sufrió una agresión sexual en 2021, mientras dormía en su propia casa.

En su relato, el cual admitió pasó mucho tiempo pensando en exponerlo o no, el deportista de 37 años confesó que las consecuencias de aquella experiencia todavía forman parte de su día a día. Asimismo, explicó, apenas unas pocas personas de su círculo cercano conocían lo sucedido.

“Es algo de lo que me aterra hablar”, reconoció el futbolista, quien aseguró que el trauma continúa presente cinco años después.

El abuso a Andy ocurrió mientras dormía

Los hechos se remontan a 2021, durante la segunda etapa de Carroll en el Newcastle. De acuerdo con su testimonio, un amigo de quien entonces era su pareja se quedó a dormir en su vivienda después de que ambos asistieran a un combate de boxeo.

Fue durante la noche cuando, según relató el jugador, ocurrió la agresión sexual mientras él se encontraba dormido.

Al darse cuenta de lo sucedido, Andy echó al hombre de su casa. Posteriormente, cuando este intentó regresar, el futbolista reaccionó y terminó dejándolo inconsciente. Después acudió a la Policía para denunciar lo ocurrido.

En su libro, el delantero recuerda que, después de alertar a las autoridades, terminó llorando en brazos de la niñera de sus hijos.

El proceso judicial también dejó huella

Carroll tuvo que declarar posteriormente ante un tribunal durante el proceso contra el responsable. El hombre fue declarado culpable de delitos sexuales y recibió una condena de tres años de prisión. Además, quedó incluido en el registro de delincuentes sexuales del Reino Unido.

Para el exfutbolista, testificar no fue sencillo. Describió aquella experiencia judicial como humillante, vergonzosa y extremadamente difícil, en un proceso que volvió a enfrentarle públicamente con lo ocurrido.

“El trauma no se ha ido”

Una de las confesiones más contundentes de Carroll tiene que ver con las secuelas que todavía experimenta. El exinternacional inglés aseguró que piensa en lo sucedido prácticamente todos los días y que aquello incluso ha afectado su capacidad para concentrarse en el fútbol.

“Lo que me ocurrió me afecta en cada ámbito de la vida”, explicó en su autobiografía, dejando claro que el paso del tiempo no ha borrado las consecuencias del episodio.

Precisamente por eso, revelar la historia tampoco fue una decisión inmediata. Carroll contó que conversó durante mucho tiempo con su pareja y su editorial antes de decidir incluir el capítulo en el libro, prácticamente en el último momento.

El exdelantero explicó que finalmente optó por hablar porque espera que su experiencia pueda servirle a alguien que haya atravesado una situación similar. Su intención, según sus propias palabras, es que si contar lo ocurrido ayuda aunque sea a una sola persona, entonces habrá valido la pena.