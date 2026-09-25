Hospitalizado "Er Conde del Guácharo" tras presentar repentino evento cardiovascular

Benjamín Rausseo, popularmente conocido como “El Conde del Guácharo”, sufrió este miércoles un repentino evento cardiovascular que ameritó su traslado de emergencia a una clínica de Puerto Ordaz, estado Bolívar, donde está siendo sometido a estricta observación médica.

Detalles de la situación

El incidente se registró en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui, mientras el artista y empresario se encontraba cumpliendo labores de supervisión en las obras de expansión del conjunto residencial Atlantis, ubicada en dicha localidad del oriente del país.

El repentino episodio ocurrió delante la presencia de sus trabajadores, quienes activaron de inmediato los protocolos de asistencia.

De acuerdo con la información suministrada por fuentes autorizadas, aunque Rausseo se encuentra fuera de peligro, deberá permanecer en seguimiento preventivo para evitar posteriores consecuencias. No es la primera vez que el famoso comediante enfrenta un percance de esta naturaleza.

Fuentes ligadas a su entorno, atribuyen el suceso al elevado nivel de estrés y al riguroso compromiso laboral que ha mantenido con sus diversos proyectos profesionales en los últimos meses, ya que Benjamín Rausseo decidió tomar las riendas de todas sus empresas.