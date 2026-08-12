Jennifer López luce sus abdominales a los 57 años: ¡De infarto!

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Jennifer López acaparó todas las miradas al aparecer en redes sociales presumiendo sus abdominales a los 57 años. Con un cuerpo trabajado gracias a sus horas de gimnasio, la cantante y actriz dio una bofetada de cuidado personal.

Con la seguridad que la caracteriza, posó con poca ropa en un conjunto de dos piezas color marfil, acompañado de accesorios inspirados en la estética pin-up de la década de los cincuenta.

Para darle un toque más atrevido, la “Diva del Bronx” completó la vestimenta con unos zapatos blancos de tacón bajo y estampado de lunares, lentes de sol, un bolso blanco de forma cuadrada y un pañuelo de encaje sobre la cabeza.

López, quien cumplió años el pasado 24 de julio, agregó a la descripción del post: “La temporada de Leo continúa”, una clara referencia a su signo zodiacal.

Elogios a la figura de JLo

El carrusel de seis fotos recibió una lluvia de comentarios elogiando su figura de ensueño después de dos hijos y 57 años recién cumplidos.

“¡Luces espectacular!”, “¡Qué envidiable ese abdomen!”, “Ese es el cuerpo meta para mi vida”, “Por siempre JLo”, escribieron en la cajita de comentarios.

¡Las fotos de infarto!

Sin duda Jennifer López siempre ha hecho que el mundo voltee a mirarla cuando de proyecto cinematográfico y musical se trata, pero también cuando decide mostrar un poco más.