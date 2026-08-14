Esposo de María Gabriela de Faría habla del infarto que sufrió en 2025

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El actor venezolano Christian McGaffney, pareja de María Gabriela de Faría, sorprendió al revelar un episodio de salud que mantuvo en privado durante un año.

El artista contó que sufrió un infarto cuando apenas tenía 37 años y que, durante los primeros momentos, jamás imaginó que aquella molestia en el pecho podía estar poniendo su vida en peligro.

La confesión ocurrió durante una conversación con la presentadora venezolana Érika de la Vega en su podcast “En Defensa Propia”, un espacio que aborda experiencias personales y procesos de transformación.

Christian McGaffney recordó el día que sufrió el infarto

McGaffney relató que todo comenzó durante una mañana aparentemente normal. El actor se encontraba jugando fútbol cuando empezó a experimentar una sensación extraña en el pecho, algo que describió como un “aire raro”.

Lejos de detenerse para comprobar qué estaba ocurriendo, decidió continuar con el partido hasta terminarlo. Esa decisión, vista en retrospectiva, forma parte de la reflexión que quiso compartir durante la entrevista.

El protagonista de “Simón” mencionó la tendencia de muchas personas, especialmente los hombres, a restarle importancia a determinadas señales físicas y continuar con sus actividades como si nada estuviera pasando.

Después del partido, el malestar no desapareció. Sin embargo, tampoco pensó inmediatamente que pudiera estar atravesando una emergencia cardíaca.

Se subió a su vehículo y llegó incluso a comprar un caldo de pollo, convencido de que quizá simplemente necesitaba recuperar energías. Lo que nunca pasó por su cabeza era que estaba teniendo un infarto a los 37 años.

“No estaba listo para irme”: la frase que marcó su relato

Uno de los momentos más impactantes de la conversación con Érika de la Vega llegó cuando el actor habló desde una perspectiva mucho más personal sobre lo ocurrido. “No estaba listo para irme”, expresó Christian al recordar aquel episodio que puso su vida en riesgo.

Más allá de contar su propia experiencia, McGaffney y de la Vega conversaron sobre la costumbre de muchos hombres de ignorar aquello que sienten físicamente. La idea de “aguantar” o continuar con la rutina pese a determinadas molestias fue uno de los puntos centrales de la conversación.