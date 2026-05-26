María Gabriela de Faría visitó el Nu Stadium de Miami y se llevó gran sorpresa

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El Nu Stadium es la sede oficial del equipo Inter de Miami, un increíble y amplio lugar visitado por la actriz venezolana María de Gabriela de Faría, quien posó muy sonriente.

Visita de María Gabriela de Faría

Fue a través de Instagram que la artista que participó el año pasado en la película “Superman” posteó imágenes y videos en el campo de juego.

“La bienvenida más cool a Miami”, escribió Faría en el pie de foto de la imagen, despertando múltiples comentarios por lucir tan relajada y feliz en el Nu Stadium.

La venezolana estuvo acompañada de su pareja, el actor Christian McGaffney, quien también posó en los alrededores del estadio.

Gran sorpresa

El locutor de radio Rodolfo Soules conversó con la criolla, resaltando su personaje de Angela Spica “La Ingeniera” en “Superman”, y hasta le dio un gran regalo.

Soules le obsequió a la artista una camisa rosa con el número 10 de Lionel Messi, pero con un toque diferente, al tener plasmado su apellido “De Faría”.

Un regalo que la artista agradeció con enorme emoción y felicidad, al ser el argentino su deportista favorito.