Querido actor de “Flor salvaje” implora ayuda económica tras terremoto

El actor Álex Gil vive una situación crítica luego del terremoto en Colombia, ocurrido el 10 de agosto, que lo llevó a solicitar ayuda económica tras perder su hogar en Cali.

A través de una publicación en Instagram, el histrión recordado por su participación en “Tres Caínes”, “Flor salvaje” y “La viuda negra”, documentó el estado de su departamento luego del evento telúrico. Su hogar no se encuentra en las óptimas condiciones, por lo que requiere una mano amiga.

A esta situación se le suma “la coyuntura de los últimos meses en que la economía no ha estado del todo bien”; Álex venía con retrasos en algunos pagos y le solicitaron “entregar el predio”.

“Una situación muy difícil, el techo de la terraza de mi apartamento colapsó completamente”, expresó en un post publicado el 5 de septiembre.

Una mano amiga para Álex Gil

A pesar de que la ayuda para las víctimas del terremoto llegará, el tiempo de espera es incierto y, mientras esto ocurra, Gil estaría desalojado de su departamento.

“Los subsidios y ayudas llegarán a su tiempo cuando terminen de censar a todos los afectados en la ciudad; para cuando eso ocurra por el sector donde vivo, ya tendré que haber desocupado”, explicó.

Por este motivo, el querido actor recurre a la buena voluntad de sus seguidores para lograr encontrar un nuevo hogar donde vivir.

“Claro está, la solicitud llega después de haber levantado todos los escombros y bajado desde un sexto piso, con dolores fuertísimos musculares debido a la fibromialgia. Si está a tu alcance y disponibilidad darme una mano en este momento, te lo agradeceré eternamente”, agregó.