Greeicy y Mike Bahía muestran el rostro de su hijo Kai por primera vez en “Sitaku”

Después de cuatro años, Greeicy y Mike Bahía han revelado el rostro de su hijo Kai por medio de su más reciente colaboración “Sitaku”. El video musical tomó por sorpresa a los fanáticos, pues no se esperaban lo que la pareja de cantantes tenía en mente.

Kai llegó al mundo en abril de 2022 para cambiar la dinámica familiar de los artistas. Sin embargo, los padres tomaron la decisión de resguardar su identidad frente a las cámaras. A pesar de postear varias fotografías junto a él, su rostro salía oculto ante los millones de seguidores en redes sociales.

Greeicy y Mike Bahía estrenan “Sitaku”

Finalmente, el rostro del pequeño fue revelado por Greeicy y Mike Bahía en el video musical “Sitaku”, donde compartieron parte de su intimidad con los fanáticos. Adentrándose en su mundo en familia, Kai aparece junto a ellos en su hogar.

Mientras avanza el video, es más evidente que los intérpretes ya no se están esforzando en ocultar a su hijo. Pero justo al final del material, la familia está en la cama y la cara de Kai se enfoca por completo, dejando así atrás los años en que los famosos decidieron ocultarlo.

“Las cosas lindas toman tiempo y son para siempre, como nuestro hijo… Aunque sé que nos vamos a equivocar siendo padres, con seguridad, en medio de tanto amor, cada error será sin tanta culpa”, expresó el cantante en un comentario.