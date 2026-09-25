Dove Cameron y Damiano David se dieron el “sí, acepto” en una íntima boda en Italia

La cantante estadounidense Dove Cameron y el artista italiano Damiano David han contraído matrimonio en la localidad italiana de Montalcino, uno de los rincones más exclusivos de la Val d'Orcia.

La pareja de recién casados optó por vestir a juego con trajes en tonalidad crema para celebrar la boda civil en el Palazzo Comunale. Según reportaron medios internacionales, la ceremonia fue oficiada por el alcalde de la localidad, Silvio Franceschelli.

Aunque las cámaras no tuvieron acceso al momento del “sí, acepto” ni a la celebración posterior, las redes sociales se inundaron de fotografías de los novios en las calles italianas. Con sonrisas y una felicidad en sus rostros que se desbordaba en cada esquina, Dove y Damiano posaron para los lentes.

Toda la boda se desarrolló en una paleta de blancos, cremas, dorados y tonos piedra. Asimismo, los esposos llegaron en un auto descapotable en la misma línea de colores para no perder ningún detalle.

Celebración por todo lo alto

Luego de paralizar Montalcino, trasladaron la fiesta a Castiglion del Bosco, una exclusiva finca situada en Val d'Orcia y considerada una de las propiedades más prestigiosas de la zona. Vanity Fair Italia reseña la residencia como un espacio privilegiado con villas privadas, un spa, una bodega y el restaurante Campo del Drago, dirigido por el chef Matteo Temperini, reconocido con dos estrellas Michelin.

El lugar ha acogido a otras personalidades como Paul McCartney, quien festejó su cumpleaños número 70. También a Barack Obama cuando hizo una visita a la finca durante una estancia en la Toscana en 2017.

Alessandra Grillo estuvo al frente de la organización del evento; su nombre está entre las wedding planners más reconocidas del país.