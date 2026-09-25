Captan a Shakira cenando con un hombre misterioso en España

La estrella colombiana Shakira se encuentra realizando una gira por España, deleitando a sus fanáticos con los éxitos más grandes de su carrera. Sin embargo, parece que también tiene tiempo para pasar momentos más íntimos con amigos, y hasta con un misterioso hombre.

Información en la prensa

Medios españoles han reportado que la intérprete de “Ojos así” estuvo en Madrid en lo que parecía una cita secreta con un hombre.

Según información del reportero Sergio Garrido, Shakira habría sido vista saliendo de un coche, llevando un vestido negro y entrando rápidamente al restaurante para encontrarse con el hombre, de quien no reveló detalles.

Dice que la expareja de Gerard Piqué y madre de dos hijos estuvo casi toda la noche en la velada, la cual, según ella, quiso que fuese muy discreta y simple.

“Estuvieron casi toda la cena juntos y muy acaramelados, hablando continuamente", dijo Garrido, despertando una ola de comentarios en los medios sobre un posible romance.

Shakira y amores en los últimos años

Desde que Shakira anunció su ruptura el 4 de junio de 2022 a través de un comunicado, la han ligado con múltiples hombres: Tom Cruise, Alejandro Sanz, Lewis Hamilton, Henry Cavill y hasta con su expareja, Antonio de la Rúa.

Sin embargo, ella nunca ha dado una señal de volver a estar enamorada y vivir una feliz relación. Públicamente, Shakira se ha mostrado muy entregada a la música, las giras, sus hijos y sus padres.