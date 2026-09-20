Shakira destapa una triste historia de amor que incluye a otro español

La cantante colombiana, Shakira, aprovechó su primer concierto de la residencia en Madrid para desempolvar una historia de juventud que tenía guardada desde hace tres décadas.

La barranquillera contó cómo un misterioso madrileño llegó a romperle el corazón cuando apenas tenía 19 años.

Shakira abrió el baúl de sus recuerdos en Madrid

El regreso de Shakira a España no solo estuvo marcado por sus grandes éxitos, los fuegos artificiales y un espectáculo multitudinario. Durante su primer concierto en Madrid, la artista colombiana sorprendió al público con una confesión personal relacionada con la primera vez que visitó la capital española.

Han pasado aproximadamente 30 años desde aquella visita y, según relató la propia cantante sobre el escenario, en ese momento tenía apenas 19 años. La Shakira de entonces, de cabello negro y pantalones de cuero, llegó a Madrid y terminó ilusionándose con un hombre de la ciudad.

La artista decidió contar la historia con humor y sin revelar la identidad del protagonista. “Érase una vez que vino a Madrid una chica de 19 años, con su pelo negro y sus pantalones de cuero”, comenzó narrando ante sus seguidores.

“Se ilusionó con un madrileño”

En medio de su relato, la intérprete describió al hombre que había conocido en aquella época como “un verdadero ejemplar ibérico, moreno, ojos risueños”.

La historia de amor, sin embargo, no tuvo el final esperado. La cantante reconoció que aquel madrileño terminó rompiéndole “un poquito” el corazón. Eso sí, fiel a su sentido del humor, dejó claro que aquella decepción sentimental no fue ni la primera ni la última que experimentó.

El comentario provocó además un inevitable guiño a una etapa mucho más conocida de su vida sentimental como su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha.

Un nostálgico regreso a Madrid

La revelación llegó durante el primero de los 12 conciertos que Shakira ofrecerá en Madrid como parte de su residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El espectáculo representa su regreso a los escenarios españoles después de ocho años y tiene como escenario Macondo Park, un espacio creado en el recinto Iberdrola Music.

Precisamente, durante la noche la colombiana volvió a interpretar “Te Dejo Madrid”, canción que no cantaba en directo desde 2011. El reencuentro con la capital tuvo así un componente especialmente personal para una artista que aseguró que España ocupa un lugar importante en su historia.

Y como si la noche no hubiera tenido suficientes emociones, Shakira recibió además un mensaje de Alejandro Sanz, quien celebró su llegada a Madrid y dejó abierta la posibilidad de compartir escenario con ella durante esta residencia.