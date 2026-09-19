Shakira regresa a Madrid y deja una frase que resume su nueva etapa

Shakira regresó el viernes 18 de septiembre a Madrid para inaugurar una residencia de 12 conciertos como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El encuentro marcó su vuelta a los escenarios españoles después de ocho años y tuvo como escenario el recinto Iberdrola Music, donde fue habilitado un espacio con capacidad para más de 50.000 personas por noche.

Las tajantes palabras de Shakira

La cantante colombiana abrió el espectáculo con “Estoy aquí” y, poco después, se dirigió a las miles de personas que esperaban su regreso. “No hay nada como cuando una loba se reencuentra con su manada”, expresó ante sus seguidores, dejando en evidencia el significado especial que tiene España dentro de su historia personal y profesional.

Durante el concierto, Shakira habló de la resiliencia y de las etapas difíciles que ha atravesado en los últimos años. “Nosotras cada vez que nos caemos nos levantamos un poquito más sabias, más resilientes, un poquito más fuertes”, afirmó.

No obstante, la frase que tuvo mayor repercusión en el público fue: “Con la cara que me fui de España y con la cara que vuelvo”.

La declaración conecta directamente con el concepto que ha acompañado la etapa actual de la artista y con las canciones que forman parte de Las mujeres ya no lloran, álbum en el que ha convertido experiencias personales en material musical.

La colombiana explicó que varias de esas canciones tuvieron para ella una función de sanación y también de transformación. Al hablar sobre las mujeres que atraviesan una separación, destacó la importancia de descubrir que es posible salir adelante por cuenta propia.

“Todo lo que uno necesita para ser feliz está dentro de uno mismo, no fuera”, aseguró antes de dar paso a “Soltera”.

Una residencia que irá más allá de los conciertos

La estancia de Shakira en Madrid se extenderá hasta el 11 de octubre, con presentaciones programadas los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, además del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

La propuesta también incluye Macondo Park, un espacio concebido alrededor de la música, la gastronomía, la moda, el arte y la literatura.

Sobre el escenario, la colombiana recorre diferentes etapas de su carrera con éxitos como La Tortura, Hips Don’t Lie, Waka Waka, Ojos así, Antología, Loba y su colaboración con Bizarrap, junto a canciones de su producción más reciente.