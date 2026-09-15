Shakira puso a sonar a Barranquilla en Madrid: así fue el recibimiento por sus fans

La cantante barranquillera, Shakira, aterrizó el lunes 14 de septiembre en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y, como era de esperarse, su llegada provocó una verdadera locura entre los seguidores que esperaban verla de cerca.

La artista llegó a España para afrontar uno de los retos más importantes de su actual etapa musical, una residencia de 12 conciertos que hace parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Su permanencia en la capital española se extenderá durante casi un mes.

Shakira fue recibida por todo lo alto

Desde su llegada, varios seguidores se congregaron en el aeropuerto con la ilusión de encontrarse con la colombiana. Shakira, lejos de pasar inadvertida, se acercó a algunos de ellos y habló sobre lo que significa regresar a España para presentar un proyecto que va mucho más allá de la música.

La artista explicó que diseñó esta experiencia como un espacio para celebrar la cultura latina. Su propuesta contempla un escenario de aproximadamente 30 hectáreas en el que, además de los conciertos, habrá espacios dedicados al arte, el cine, la gastronomía, la música y la literatura.

Shakira también destacó el vínculo entre España y Latinoamérica y aseguró que Madrid fue el lugar elegido para celebrar esa conexión. Para ella, la inmigración latina no solo ha encontrado un espacio en España, sino que ha contribuido a hacerla “más joven, más pujante, más creativa”.

¿Cuándo serán los conciertos de Shakira en Madrid?

La espera terminará este viernes 18 de septiembre, cuando Shakira se presente por primera vez en esta residencia en el recinto Iberdrola Music, ubicado en Villaverde, al sur de Madrid.

Los espectáculos continuarán durante septiembre y octubre. Las fechas anunciadas son el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, mientras que en octubre se presentará los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11.

La magnitud del espectáculo también se refleja en la expectativa de público: se calcula que más de 600.000 personas podrían asistir a las 12 jornadas.