Shakira destinó casi 4 millones de dólares a este proyecto educativo

La faceta filantrópica de Shakira vuelve a cobrar protagonismo por una millonaria inversión que realizó a través de su Fundación Pies Descalzos para impulsar la educación en Colombia.

La cantante colombiana destinó casi 4 millones de dólares a la construcción de una institución educativa en Cartagena que, más de una década después de su inauguración, continúa atendiendo a cientos de estudiantes.

El proyecto corresponde a la Institución Educativa Lomas del Peyé, ubicada en el barrio La María, en Cartagena. El colegio abrió sus puertas en febrero de 2014 y su construcción representó una inversión total de 8 millones de dólares.

El aporte de Shakira tuvo gran importancia

De acuerdo con información de la Fundación Pies Descalzos, el aporte realizado por Shakira alcanzó aproximadamente 46 % del presupuesto total destinado a levantar el centro educativo. El resto del financiamiento fue cubierto mediante alianzas con sectores públicos y privados.

La institución fue construida sobre un terreno de 7.780 metros cuadrados y fue concebida para atender hasta 1.700 estudiantes de diferentes edades, desde primera infancia hasta secundaria.

El complejo cuenta con 55 espacios, entre los que se encuentran aulas especializadas, biblioteca, comedor, áreas deportivas y zonas destinadas a actividades comunitarias.

Una obra que también generó empleos

El impacto del proyecto no se limitó al ámbito educativo. Durante la construcción del colegio se generaron entre 350 y 400 empleos directos, según los datos difundidos por la Fundación Pies Descalzos.

Un dato que destaca especialmente es que alrededor del 60 % de las personas contratadas vivía en barrios cercanos al lugar donde se desarrolló la obra, lo que permitió que parte del beneficio económico permaneciera en la propia comunidad.

Aunque el centro educativo fue inaugurado en 2014, su impacto continúa vigente. Actualmente recibe cada año a más de 1.000 niños y niñas, mientras la Fundación Pies Descalzos mantiene su trabajo en la zona para contribuir al acceso y la calidad de la educación.

En 2024, la organización conmemoró los 10 años de la sede Lomas del Peyé, destacando la continuidad de sus programas y las actividades sociales que también se desarrollan para los habitantes de las comunidades cercanas.