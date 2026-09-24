El sensual video de Shakira que encendió Instagram

La cantante Shakira publicó en Instagram un video en el que aparece interpretando “Agua”, su reciente colaboración con Maluma. En el video compartido en sus redes sociales, se mostró más sensual que nunca mientras disfrutaba del tema.

La barranquillera se dejó llevar por la energía y el coqueteo de la canción, cuya letra gira alrededor de la atracción y la química entre dos personas. Entre sus frases más llamativas aparece: “Porque, cuando me miras, se hace agua la boca, calma' mi sed ahora que estás aquí”, uno de los versos que se repite en el pegajoso coro del tema.

Una poderosa revelación de Shakira

Pero la seducción no lo fue todo. En la descripción del post preguntó: “¿Les cuento o no les cuento el día que viene Maluma a cantar conmigo aquí en Madrid?”, dejando en el aire la fecha exacta de la aparición del artista paisa en su residencia.

Maluma no tardó en reaccionar y, entre risas, le respondió: “Shakkk era secreto jaja”. El intercambio bastó para disparar las especulaciones entre los fanáticos que esperan conocer en cuál de los próximos conciertos se producirá el reencuentro sobre el escenario.

Shakira y Maluma vuelven a encender la química

La aparición de Maluma llega apenas días después del estreno de “Agua”, el nuevo tema que vuelve a reunir a dos de los artistas colombianos más reconocidos internacionalmente.

La canción, lanzada el 18 de septiembre, apuesta por el merengue y aborda la atracción y la química entre dos personas a través de las metáforas del agua y el fuego.

El lanzamiento también marcó el regreso de la dupla después de ocho años sin estrenar una canción juntos. Su historia musical comenzó en 2016 con “Chantaje”, uno de los éxitos más importantes de la carrera reciente de ambos.

Posteriormente llegaron “Trap” y “Clandestino”, ambos publicados en 2018.

El tema, además, llegó acompañado de un videoclip dirigido por Hannah Lux Davis, con una propuesta visual marcada por el agua, los reflejos, el movimiento y la interacción entre Shakira y Maluma.

Macondo Park: el universo de Shakira en Madrid

La residencia forma parte de “Las Mujeres Ya No Lloran” y se desarrolla en el denominado Estadio Shakira, un recinto temporal construido en el espacio Iberdrola Music, con capacidad para más de 50.000 personas por noche.

Alrededor de los conciertos funciona Macondo Park, una experiencia inspirada en el universo cultural de Gabriel García Márquez que reúne propuestas de gastronomía, arte, literatura, cine y otras actividades.