Shakira y Maluma vuelven a unir sus voces: ¿Cuándo estrenan “Agua”?

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Shakira y Maluma están listos para repetir una de las fórmulas que más ha dado de qué hablar en la música latina. Los artistas colombianos sorprendieron a sus seguidores al anunciar “Agua”, una nueva canción que marcará su esperado reencuentro musical después de ocho años sin colaborar.

El anuncio se produjo el 9 de septiembre a través de las redes sociales de ambos artistas, donde compartieron una fotografía conjunta para revelar el título y la fecha de estreno de la canción.

Shakira y Maluma retoman su fórmula

La nueva canción representa el regreso de una dupla que dejó una importante huella en la música urbana y pop latina. Los colombianos trabajaron juntos por última vez en “Clandestino”, estrenada en 2018, una colaboración que llegó después de otros encuentros musicales.

Antes de “Clandestino”, los colombianos habían unido sus voces en “Trap” y en el exitoso “Chantaje”, uno de los temas más recordados de la etapa musical de Shakira junto a Maluma.

Precisamente, “Chantaje” se convirtió en uno de los grandes éxitos de aquella alianza. La canción alcanzó el número uno de la lista Billboard Latin Hot 100 y llegó también al Billboard Hot 100 estadounidense, consolidándose como una de las colaboraciones latinas más importantes de 2016.

“Agua” llega en un momento clave

El regreso de ambos ocurre en un momento de gran actividad para sus carreras. Shakira continúa extendiendo el impacto internacional de su música y recientemente ha mantenido una fuerte presencia vinculada a “Dai Dai”, canción oficial del Mundial de Fútbol 2026.

El tema incluso encabezó la lista Global Excl. U.S. de las canciones del verano publicada por Billboard.

Maluma, por su parte, también atraviesa una etapa cargada de colaboraciones. Recientemente sorprendió al público al participar junto a Beyoncé en “Cuerpo (Tumbao)”, una versión en salsa y spanglish de “Get Me Bodied”, incluida en la edición especial por los 20 años de B'Day.

Los seguidores de Shakira y Maluma tendrán que esperar pocos días para escuchar el resultado de este nuevo encuentro. “Agua” se estrenará el 17 de septiembre de 2026, según el anuncio realizado por los propios artistas.