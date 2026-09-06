Beyoncé sorprenden cantando en español junto a Maluma ¡Tumbao!

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“Cuerpo tumbao” es la canción entonada por la estrella Beyoncé a dúo con el cantante colombiano Maluma. Un proyecto sensacional que ha paralizado las redes sociales al escuchar a la artista estadounidense cantando en español.

Beyoncé cantando en español

El tema llegó a las plataformas digitales como parte de la celebración del cumpleaños de Beyoncé, quien el viernes 4 de septiembre arribó a los 45 años lanzando una nueva versión de B’Day, su segundo álbum de estudio.

El disco, originalmente lanzado en el año 2006, llegó a sus 25 años, por lo que la intérprete de “Si yo fuera un chico” lo lanzó de nuevo con canciones potentes y mostrando su calidad vocal para cantar en otro idioma.

Para el cantante paisa representa ver materializada la meta de trabajar con Beyoncé, una de las artistas más importantes del mundo, quien ha roto récords en discos, giras, producciones y canciones únicas que son himnos para muchos.

Además, el tema muestra la cercanía de la nacida en Texas con la cultura latina, en especial en la música, que tiene a grandes exponentes como Maluma, Bad Bunny, J Balvin y Shakira, con quien Beyoncé colaboró hace años con el tema “Beautiful Liar”.

Canción en redes

La canción, ya disponible en YouTube, cuenta con el agrado del público y muestra la fuerza de Maluma para colaborar con grandes de la industria como Madonna, Ricky Martin, Marc Anthony, entre otros.

El cantante colocó en su perfil de Instagram una fotografía en la que muestra su teléfono reproduciendo la canción, con cara de emoción por una nueva y potente colaboración.