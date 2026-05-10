Maluma confirma que será padre por segunda vez: mira el emotivo anuncio

Suscríbete a nuestros canales

El cantante colombiano, Maluma, sorprendió al público tras anunciar que será padre por segunda vez. La noticia, confirmada a través de una emotiva publicación en redes sociales, generó una ola de reacciones entre sus millones de seguidores, quienes celebran una nueva etapa en la vida del artista.

La revelación llega en un momento en el que el intérprete de “Felices los 4” ha mostrado un perfil mucho más familiar y enfocado en su vida personal junto a su pareja Susana Gómez y su hija París.

Una tierna foto que confirmó la noticia

El artista paisa anunció la buena nueva con una fotografía colgada en su Instagram en la que se le ve besando la pancita de su pareja, mismo gesto que hace su primogénita Paris.

Aunque no hubo mayor descripción, un simple emoji pudiera sugerir el sexo del bebé. Y es que, sin más palabras, el reggaetonero solo dejó un corazón azul lo que podría significar que la pareja estaría a la espera de un varoncito.

De inmediato, la caja de comentarios explotó de bonitos mensajes para la familia: "Que felicidad vamos pal segundo", "Felicidades mi niño", "Omggg que bendición", "Me muero, que hermosos", "Que familia tan hermosa han formado", escribieron fans y colegas.

Maluma y su transformación hacia la vida familiar

En los últimos años, Maluma ha experimentado un giro notable en su vida personal. Tras convertirse en padre de su hija París en 2023, el artista ha reiterado en distintas ocasiones que la paternidad le cambió por completo su perspectiva de vida.

Incluso en recientes declaraciones, el cantante había dejado entrever su deseo de ampliar la familia, asegurando que disfruta profundamente su rol como padre y la estabilidad que vive actualmente.

Desde su nacimiento, París se ha convertido en la gran protagonista de la vida del artista. El cantante ha compartido en múltiples ocasiones que su hija es su mayor inspiración y una de las razones por las que ha decidido bajar el ritmo en algunos aspectos de su carrera para priorizar su hogar.

La pequeña ha sido vista en contadas publicaciones, siempre en ambientes familiares que reflejan la intimidad que el cantante ha querido preservar pese a su fama mundial.