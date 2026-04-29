Maluma vuelve después de una pausa y anuncia nuevo álbum: así será su regreso

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Maluma está listo para abrir una nueva etapa en su carrera, pero esta vez lejos de la imagen del artista invencible que dominó durante años las listas globales.

El cantante colombiano sorprendió a sus seguidores al anunciar “Loco x Volver”, un álbum que define como el proyecto más íntimo, vulnerable y emocional de toda su trayectoria.

Después de casi tres años sin lanzar un disco de estudio, el intérprete de “Hawái” reaparece con una narrativa distinta, menos enfocada en el personaje y más conectada con Juan Luis, el hombre detrás del fenómeno global.

Maluma habla de sanar y reconciliarse consigo mismo

En el anuncio compartido en redes sociales, Maluma apareció con un tono mucho más reflexivo que de costumbre. Lejos del glamour habitual, el colombiano habló abiertamente sobre el proceso emocional que vivió durante los últimos años.

“Ya hice las paces conmigo mismo”, confesó el cantante, dejando entrever que este nuevo material nace después de una etapa de introspección, pausas necesarias y trabajo personal.

El artista explicó que el álbum fue construido durante dos años y que representa una especie de reencuentro con su esencia, sus raíces y la versión más auténtica de sí mismo.

No se trata solo de nueva música, sino de una declaración personal, Maluma parece decidido a mostrar una faceta más humana y menos ligada al personaje de superestrella.

"Loco x Volver": el regreso a Juan Luis

El título del álbum no es casual. Según explicó el propio artista, “Loco x Volver” simboliza el deseo de reconectar con el niño soñador que comenzó su carrera en Medellín.

La portada del disco refuerza ese concepto con una imagen que remite a su infancia y a sus orígenes, subrayando la nostalgia y el regreso emocional que atraviesa el proyecto.

Para el antioqueño, volver no significa retroceder, sino reencontrarse con aquello que lo impulsó antes de la fama mundial, los récords y las giras internacionales.

Un disco con colaboraciones y sello colombiano

Además de su carga emocional, “Loco x Volver” incluirá 14 canciones y varias colaboraciones destacadas.

Entre los temas ya confirmados figuran canciones con Kany García, Arcángel, Ryan Castro y NTG, además de una colaboración especial con el fallecido Yeison Jiménez, una de las piezas que promete tener mayor carga sentimental dentro del álbum.

El proyecto también apuesta por reforzar la identidad colombiana del artista, mezclando sonidos urbanos con referencias a Medellín, su cultura y sus raíces.

Maluma confirmó que “Loco x Volver” estará disponible en plataformas digitales el próximo 15 de mayo de 2026.