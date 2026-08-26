Beyoncé hace millonaria donación para los afectados por el terremoto en Colombia

Suscríbete a nuestros canales

La estadounidense Beyoncé se sumó a la cadena de solidad con Colombia tras el devastador terremoto que sacudió el departamento del Chocó y otras localidades del país el pasado 10 de agosto.

La estrella pop anunció una donación personal para apoyar a las comunidades que todavía enfrentan las consecuencias del fuerte sismo. La información fue confirmada a la agenda EFE por Parkwood Entertainment, empresa de la artista.

¿Cuánto donó Beyoncé y a dónde irá el dinero?

De acuerdo con el comunicado difundido por Parkwood Entertainment, la donación fue de un millón de dólares y será destinado a organizaciones que ya trabajan directamente en las zonas afectadas, con el propósito de proporcionar alimentos y suministros de vivienda.

Entre las entidades mencionadas se encuentran Food for the Poor y World Central Kitchen, organización fundada por el chef español José Andrés y conocida por desplegar equipos para entregar alimentos en comunidades afectadas por desastres naturales.

La empresa de Beyoncé explicó que la ayuda pretende responder de manera inmediata a la situación de las poblaciones más golpeadas por el terremoto de magnitud 7.4 cuyo epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó.

El movimiento telúrico también fue sentido en distintas ciudades del país y provocó daños en viviendas, edificios, carreteras e infraestructura, así como dejó cientos de heridos y víctimas mortales.

Beyoncé se une a otros artistas para ayudar

La cantante no es la única estrella que decidió utilizar sus recursos para apoyar a las víctimas. Shakira también contribuyó con la reconstrucción del Chocó, atendiendo principalmente la recuperación de la universidad y la construcción de diez nuevas escuelas.

A esta ola de solidaridad también se han sumado otros artistas como Karol G, mientras que, en Bogotá se realizó el concierto benéfico “Voces por la Vida”, con la participación de reconocidos intérpretes y cuya recaudación está destinada a proyectos de reconstrucción y vivienda.