Beyoncé regresa a la Met Gala tras 10 años y roba el protagonismo junto a Blue Ivy

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Después de diez años alejada de uno de los eventos más importantes de la industria de la moda, Beyoncé reapareció en la Met Gala 2026 y, como era de esperarse, no pasó desapercibida.

La artista llegó al Metropolitan Museum of Art en Nueva York como una de las últimas invitadas de la noche, una estrategia que elevó la expectativa y desató la euforia entre fanáticos y fotógrafos.

Su regreso no solo marca su primera aparición en la gala desde 2016, sino también una nueva etapa en su relación con el evento, ya que esta vez regresó con una imagen más poderosa, experimental y familiar.

Beyoncé dominó la alfombra roja

Para su esperado comeback, Beyoncé apostó por un estilismo que fusionó teatralidad, glamour y simbolismo. La cantante lució un vestido transparente adornado con una estructura plateada en forma de esqueleto, acompañado por una extensa capa de plumas y una corona metálica.

El diseño estuvo firmado por Olivier Rousteing, director creativo de Balmain, colaborador habitual de la estrella.

La elección del look conectó perfectamente con la temática de la noche, enfocada en la relación entre moda y arte, consolidando una vez más a Beyoncé como una celebridad capaz de transformar una aparición pública en conversación global.

Su entrada tardía también jugó a su favor. Mientras muchas estrellas ya habían desfilado, la llegada de Queen Bey reactivó el interés mediático y convirtió su aparición en uno de los momentos más comentados del evento.

Blue Ivy debuta se roba parte del protagonismo

Uno de los elementos más comentados de la noche fue la presencia de Blue Ivy Carter, quien acompañó a su madre en esta cita histórica. La hija mayor de Beyoncé y Jay-Z apareció con un voluminoso vestido blanco y gafas oscuras, proyectando seguridad y personalidad propia.

Su actitud relajada incluso generó uno de los momentos virales de la velada, cuando tanto Jay-Z como parte del equipo intentaron convencerla de quitarse las gafas para las fotos, sin éxito.