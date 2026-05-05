Farándula

La transparencia reinó en la Met Gala 2026

Las artistas femeninas se tomaron en serio el código de vestimenta e hicieron de su cuerpo una obra de arte con vestimenta que reflejaban todo su poderío 

Por

Kleimar Reina
Martes, 05 de mayo de 2026 a las 01:22 am
La transparencia reinó en la Met Gala 2026
Suscríbete a nuestros canales

Los cuerpos como obra de arte fueron el punto clave de la Met Gala 2026. Siguiendo con el código de vestimenta “La moda es arte”, reinó la trasparencia en todo su esplendor.

NOTAS RELACIONADAS

La llegada de distintas celebridades mostrando piel, era una de las cosas más esperadas para esta edición, aunque también lo era los colores y cualquier inspiración en el arte.

¡Mucha piel!

Doechii

Simone Ashley

Beyoncé 

Odessa A'zion

Maude Apatow

Tyla

Gigi Hadid

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?