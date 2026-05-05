La transparencia reinó en la Met Gala 2026

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Los cuerpos como obra de arte fueron el punto clave de la Met Gala 2026. Siguiendo con el código de vestimenta “La moda es arte”, reinó la trasparencia en todo su esplendor.
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La llegada de distintas celebridades mostrando piel, era una de las cosas más esperadas para esta edición, aunque también lo era los colores y cualquier inspiración en el arte.
¡Mucha piel!
Doechii
Simone Ashley
Beyoncé
Odessa A'zion
Maude Apatow
Tyla
Gigi Hadid
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