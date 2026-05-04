Met Gala 2026: así se ve la alfombra roja desde Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Esta edición de la Met Gala ha generado expectativas por su código de vestimenta “La moda es arte” que invita a las celebridades a expresarse a través de la alta costura.

Hace minutos se abrió el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para recibir a los invitados en la alfombra roja. El escenario destaca por enormes arreglos florares en todo su amplio esplendor como si de un jardín se tratase.

La famosa escalera continúa siendo uno de los mayores atractivos. Por ellas posan cada una de las celebridades del espectáculo, muda y deporte más destacados del momento.

Detalles de la Met Gala 2026

Para esta edición la temática de la exposición es “Costume Art”, mientras que el código de vestimenta es “La moda es arte”, un concepto para que los invitados exploren y se expresen libremente, de acuerdo a su interpretación de “arte”.

Nicole Kidman, Venus Williams, Anna Wintour y Beyoncé será las anfitrionas para este año. La intérprete de ‘Crazy in Love’ regresa después de 10 años al evento, su última participación fue en 2016.