Met Gala 2026: horarios y dónde ver la ceremonia en vivo

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Este 04 de mayo, Nueva York será el epicentro de la moda y alta costura con la celebración de la Met Gala 2026 que podrás disfrutar en vivo para toda Latinoamérica y el Caribe.

Para esta edición la temática de la exposición es “Costume Art”, mientras que el código de vestimenta es “La moda es arte”, un concepto para que los invitados exploren y se expresen libremente, de acuerdo a su interpretación de “arte”.

Nicole Kidman, Venus Williams, Anna Wintour y Beyoncé será las anfitrionas para este año. La intérprete de ‘Crazy in Love’ regresa después de 10 años al evento, su última participación fue en 2016.

Met Gala 2026 en vivo

La cuenta regresiva ya comenzó en el canal de YouTube de Vogue, donde transmitirán en vivo Met Gala desde el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Además, podrás seguir los pormenores en TikTok de la editorial, y una cobertura especial a través de Live From E! con expertos y entrevistas exclusivas.

Horarios de la Met Gala 2026