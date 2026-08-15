Karol G comienza recolección de fondos para víctimas de los terremotos en Venezuela y Colombia

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La cantante Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, sigue mostrando su solidaridad al abrir un fondo de ahorro para ayudar a las familias afectados por los terremotos que sacudieron a Venezuela y su natal Colombia.

Detalles de la iniciativa

La popular “Bichota” informó a sus millones de fanáticos por todo el mundo que sería egoísta no ayudar y colaborar con su país y con Venezuela, por lo que cada dinero recaudado será destinado a casas hogares en aambos países.

En este sentido, explicó que la recaudación se da a través de su fundación “Con Cora”, organización que ya coordina esfuerzos con diversas entidades para atender las necesidades más urgentes.

"En mi caso se siente egoísta acostarse a dormir, se siente una culpa increíble seguir la vida sabiendo simplemente que hay gente que no la está pasando bien", comentó la estrella paisa.

Atención a las zonas más vulnerables

La organización de Karol destacó que la ayuda será para las comunicades más afectadas por los movimientos que sacudieron a Colombia el 10 de agosto, y en Venezuela el 24 de junio.

“Cuando llegar es más difícil, acompañar es más importante. ESTAMOS LLEGANDO A DONDE MÁS nos necesitan. Hoy podemos hacer la diferencia juntos, puedes donar directamente a nuestra fundación y apoyar a la recuperación de unas de las zonas más afectadas”, informó la fundación.

Karol pidió que su público y al mundo no abandonar la ayuda para Colombia y Venezuela, que hoy más que nunca necesitan esa mano amiga para recuperarse de la devastadora situación que dejó muertos, heridos, damnificados y múltiples daños materiales.