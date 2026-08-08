Karol G habló sin filtro sobre la pérdida de peso durante su gira

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La cantante colombiana Karol G inició ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’ el mes pasado, un recorrido que la pone a prueba, pues en cada gira se enfrenta a una pérdida significativa de peso por el constante ajetreo de un país a otro.

Durante su reciente aparición en el podcast ‘The Run-Through with Vogue’, habló sin filtro sobre la transformación de su cuerpo en una intensa agenda que apenas comienza. “Cuando empiezas a viajar tanto y a hacer la gira todos los días, necesitas cosas específicas que ayuden”, comentó.

Además, agregó que realizar espectáculos de varias horas durante días seguidos la hace perder peso “muy rápido”, por lo que debe someterse a cambios en su vestuario por la constante pérdida.

“Es una locura. Cada dos semanas, tienen que hacer un ajuste al vestuario porque son tres horas todos los días y para el cuerpo es difícil”, explicó.

‘Viajando Por El Mundo Tropitour’

Los conciertos de Karol incluyen varios cambios de atuendos creados por Roberto Cavalli, Rabanne, Pucci, Chrome Hearts y Etro para esta gira.

El recorrido por el mundo comenzó el pasado 24 de julio en el Soldier Field Stadium de Chicago. El espectáculo contempla 65 shows en vivo entre Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

La artista saborea su éxito después de presentarse por primera vez en el Festival de Coachella en abril de 2026 y ser la primera artista latina en encabezar la festividad.

“Solo quiero decir que antes de mí hubo más artistas latinos, artistas legendarios, que me dieron la oportunidad de estar aquí esta noche. Así que esto no se trata solo de mí, se trata de mi comunidad latina, se trata de mi gente”, aseguró durante la entrevista.