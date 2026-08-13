Karol G cumple el sueño de una fan: así fue su encuentro con los Backstreet Boys

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Karol G dejó por un momento los grandes escenarios y se convirtió en una fan más. La cantante colombiana aprovechó para disfrutar en Las Vegas del espectáculo de los Backstreet Boys, una de las agrupaciones que marcó su adolescencia.

La noche terminó siendo todavía más especial cuando la artista tuvo la oportunidad de encontrarse personalmente con los integrantes de la banda. La escena emocionó a sus fans, quienes celebraron que ‘La Bichota’ compartió con su banda favorita de todos los tiempos.

Karol G vivió una noche soñada junto a su banda favorita

La colombiana asistió al espectáculo de los Backstreet Boys en Las Vegas y disfrutó del show como cualquier otra admiradora. Imágenes y videos compartidos alrededor de este encuentro muestran a la paisa emocionada por tener frente a ella a la agrupación que escuchaba desde su infancia.

Pero la experiencia fue más allá de cantar y bailar sus canciones favoritas. Después del concierto, Karol tuvo un encuentro con los integrantes de la banda, protagonizando uno de esos momentos que parecen sacados de la adolescencia de cualquier fan.

Recordemos que, los Backstreet Boys mantienen vigente su conexión con varias generaciones de seguidores y actualmente desarrollan una residencia en Las Vegas, donde su propuesta musical recupera algunos de los grandes éxitos que los convirtieron en leyendas del pop.

De admiradora a estrella

La historia detrás del encuentro hace que el momento sea todavía más especial. En marzo de 2021, cuando fue invitada a “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Karol G sorprendió al revelar que era una verdadera fan de los legendarios artistas.

Durante aquella conversación, la cantante explicó que su familia materna vive en Estados Unidos y que, cuando era niña, le enviaban videos de la agrupación en formato VHS.

Esos recuerdos hicieron que desarrollara una fuerte admiración por el grupo y que sus canciones ocuparan un lugar especial durante su adolescencia.

La intérprete incluso confesó que Nick Carter era su gran crush, principalmente por su cabello rubio. En aquella entrevista, habló con evidente entusiasmo de su admiración por el cantante y dejó claro que los Backstreet Boys formaban parte de sus mejores recuerdos de la juventud.

Asimismo, recordó durante su conversación con Jimmy Fallon que estaba enamorada de Nick durante su adolescencia y hasta describió al artista con una expresión que dejó clara la intensidad de aquel antiguo crush.